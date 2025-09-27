Ministros de Salud de Cuba y Guinea Ecuatorial reafirman voluntad de fortalecer la cooperación

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

«La salud es un puente de solidaridad entre nuestros pueblos, y la cooperación médica es una expresión concreta de ese compromiso compartido», expresó el doctor José Angel Portal Miranda, ministro cubano de Salud Pública, al recibir este viernes al doctor Mitoha Ondoo Ayekaba, ministro de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias de Guinea Ecuatorial.

Durante el encuentro, Portal Miranda destacó los vínculos existentes en materia sanitaria, «marcados por el respeto mutuo, la vocación humanista y el compromiso con el bienestar de nuestra gente»

Igualmente, agradeció la firme posición de Guinea Ecuatorial de respaldar la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno estadounidense a la Isla, así como el acompañamiento solidario de esa nación africana en los foros internacionales.

Ese respaldo constituye una expresión de respeto a la soberanía, la dignidad y el derecho al desarrollo del pueblo cubano, subrayó.

Al intervenir, el ministro Ondoo Ayekaba resaltó el legado de lucha y solidaridad de la Mayor de las Antillas, afirmando que «Cuba inspira al planeta con su vocación humanista y su capacidad de compartir, incluso en medio de desafíos».

De manera particular destacó la presencia de la brigada médica en Guinea Ecuatorial, señalando que su labor, impulsada por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, «ha contribuido significativamente a elevar la calidad de vida de la población ecuatoguineana».

También expresó su gratitud por la acogida que recibió durante la jornada en varias instituciones de salud de La Habana, de las cuales, dijo, «nos llevamos aprendizajes valiosos y el deseo de profundizar esta relación fraterna», añadió.

Ambas partes reafirmaron su voluntad de ampliar la cooperación en el ámbito de la salud, con énfasis en la formación de profesionales, mediante programas conjuntos de docencia médica, especialización y fortalecimiento institucional.

El diálogo fue propicio para que ambas delegaciones exploraran nuevas oportunidades de colaboración en áreas como la docencia médica, Atención Primaria de Salud y el desarrollo de programas vinculados a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles.