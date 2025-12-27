México registra un alza en su producción de petrolíferos

Compartir en

La producción de petrolíferos en el país latinoamericano registró un fuerte repunte en noviembre, al alcanzar mil 203 millones de barriles diarios, lo que representó un incremento anual de 47 % frente al mismo mes de 2024, informó la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El avance estuvo impulsado por un mayor procesamiento en las refinerías

El crecimiento se explicó, principalmente, por un aumento de 75 % en la elaboración de gasolinas, con un promedio de 413.000 barriles diarios, así como por un alza de 72 % en la producción de diésel, que alcanzó 280 mil barriles diarios. Estos resultados reflejan una mayor demanda de crudo para refinación dentro del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

“Hoy el Sistema Nacional de Refinación cubre solo 39 % de la demanda de gasolinas; el resto sigue siendo importado, lo que muestra que aún existe una brecha entre los objetivos de autosuficiencia y la realidad operativa”, advirtió el especialista energético Ramsés Pech.

Por refinerías, Tula encabezó la producción con 244 mil barriles diarios, seguida de Salina Cruz con 201 mil barriles. En contraste, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, registró por segundo mes consecutivo una caída, al producir 180 mil 609 barriles diarios, aunque se mantuvo como la tercera más relevante del sistema.

Pemex también reportó una producción de crudo y condensados de mil 641 millones de barriles diarios en noviembre, una baja anual de 1,9 %, mientras que las exportaciones de crudo cayeron 43 % al ubicarse en 539 mil barriles diarios, ante una mayor utilización del petróleo para la refinación interna.

