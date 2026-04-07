México recupera tres mil 716 bienes culturales en actual gobierno

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores refirieron que la Consultoría Jurídica de la Cancillería entregó formalmente las piezas en un acto que constituye la primera restitución concretada este año.

La titular de Cultura, Claudia Curiel, apuntó que “la repatriación de estos bienes es resultado de un trabajo constante, de la cooperación entre instituciones y de una acción sostenida del Estado mexicano en el ámbito internacional”.

Según lo difundido, se trata de 157 piezas de carácter arqueológico, elaboradas principalmente en cerámica, y tres históricas, las cuales fueron dictaminadas por expertos de la Dirección de Registro Público del INAH y corresponden a diferentes áreas culturales.

Entre estas, figuran el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya, y las temporalidades van del período Preclásico mesoamericano hasta la época virreinal.

El consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, señaló que la mayor parte de estos elementos fueron restituidos de manera voluntaria por particulares, pero también se incluyen piezas recuperadas gracias a la cooperación con autoridades judiciales extranjeras.

Agregó que todos vuelven a territorio nacional gracias a las gestiones de la red de embajadas y consulados de México en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

Por su parte, el subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, Alejandro Bautista, informó que los objetos se encuentran en buen estado de conservación y en breve serán inscritos en el Registro Público del Instituto.

“Como parte del proceso diplomático, jurídico, académico y ético inherente a cada repatriación, los bienes, una vez registrados, serán transferidos paulatinamente a los museos de la red del INAH, con base en sus características y filiación cultural, para que puedan ser exhibidos”, dijo.

Entre las piezas destacan figurillas de barro provenientes del Altiplano Central, que datan del Preclásico, otras de origen teotihuacano del Clásico Temprano y distintas esculturas antropomorfas femeninas de las tradiciones Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

También sobresalen vasijas procedentes del Altiplano Central, del Occidente y del territorio que actualmente ocupa Oaxaca.

En cuanto a los bienes históricos, se recuperaron dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, y el libro Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma, impreso en 1703 en la capital novohispana.