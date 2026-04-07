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Petróleo extiende el alza

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Los precios del petróleo extendieron las ganancias en las operaciones asiáticas de hoy, mientras los inversores se preparan para una posible escalada en el Medio Oriente por parte de Estados Unidos.

Los futuros de petróleo de Brent, que se extrae principalmente del mar del Norte y marca la referencia en los mercados europeos, aumentaron 1,5 por ciento, a 111.37 dólares por barril, según la plataforma financiera Investing.com.

También, los futuros de crudo West Texas Intermediate (WTI), otro punto de referencia en la fijación de precios del hidrocarburo, subieron 2.2 por ciento, a 114.85 dólares por barril.

Las ganancias marcaron una tercera sesión consecutiva de aumentos, impulsadas por las preocupaciones sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales del carburante.

Las interrupciones en el tráfico de buques petroleros en las últimas semanas endurecieron las expectativas de suministro y han aumentado las primas de riesgo en todo el mercado.

Si bien los países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar la producción de petróleo en 206 mil barriles diarios a partir del 1 de mayo, esa producción adicional se ve solo en el papel debido a las continuas restricciones del suministro.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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