Petróleo extiende el alza

Los futuros de petróleo de Brent, que se extrae principalmente del mar del Norte y marca la referencia en los mercados europeos, aumentaron 1,5 por ciento, a 111.37 dólares por barril, según la plataforma financiera Investing.com.

También, los futuros de crudo West Texas Intermediate (WTI), otro punto de referencia en la fijación de precios del hidrocarburo, subieron 2.2 por ciento, a 114.85 dólares por barril.

Las ganancias marcaron una tercera sesión consecutiva de aumentos, impulsadas por las preocupaciones sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales del carburante.

Las interrupciones en el tráfico de buques petroleros en las últimas semanas endurecieron las expectativas de suministro y han aumentado las primas de riesgo en todo el mercado.

Si bien los países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar la producción de petróleo en 206 mil barriles diarios a partir del 1 de mayo, esa producción adicional se ve solo en el papel debido a las continuas restricciones del suministro.