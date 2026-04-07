Seminario en La Habana abordará aportes culturales de Fidel Castro

La cita, que se extenderá hasta el próximo día 9, se inscribe en las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro, y el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, informó la institución organizadora.

El encuentro reunirá a investigadores, académicos y especialistas para profundizar en los aportes teóricos y prácticos del líder histórico en la construcción de una hegemonía revolucionaria en el campo cultural.

Entre las temáticas figuran la transformación cultural de la Revolución, la intelectualidad orgánica como sujeto en disputa, la lucha contra viejas y nuevas formas de colonización y el papel de la cultura artístico-literaria como proceso emancipador.

El programa incluye conferencias magistrales y paneles sobre el pensamiento de Fidel en relación con la educación liberadora, la política cultural, la unidad de la izquierda latinoamericana y la proyección internacionalista de la Revolución.

Participarán reconocidos investigadores de universidades cubanas, miembros del Centro Fidel Castro Ruz, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y especialistas de instituciones culturales.