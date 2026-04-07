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Primer buque malasio recibe paso seguro por estrecho de Ormuz

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Malasia confirmó hoy que uno de los siete buques comerciales nacionales varados en el estrecho de Ormuz logró continuar su viaje hacia el destino final tras gestiones diplomáticas de alto nivel.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el avance se concretó gracias a conversaciones telefónicas entre el primer ministro Anwar Ibrahim y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

La cartera reafirmó el compromiso de Malasia con la libertad de navegación y la seguridad marítima según el derecho internacional.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo y la cooperación diplomática para afrontar desafíos regionales y mantener la paz y estabilidad.

Por su parte, la embajada iraní en Malasia informó que el primer barco malasio ya cruzó el estrecho y reiteró que Irán no olvida a sus aliados.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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