Primer buque malasio recibe paso seguro por estrecho de Ormuz

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el avance se concretó gracias a conversaciones telefónicas entre el primer ministro Anwar Ibrahim y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

La cartera reafirmó el compromiso de Malasia con la libertad de navegación y la seguridad marítima según el derecho internacional.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo y la cooperación diplomática para afrontar desafíos regionales y mantener la paz y estabilidad.

Por su parte, la embajada iraní en Malasia informó que el primer barco malasio ya cruzó el estrecho y reiteró que Irán no olvida a sus aliados.