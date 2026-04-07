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España y Brasil al máximo nivel próxima semana

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En una dinámica que busca un frente común ante el auge de la ultraderecha, España y Brasil tendrán una cumbre bilateral la próxima semana en Barcelona, donde además participarán en un foro internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reunirá el viernes 17 de abril en la capital catalana con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en los prolegómenos del ‘Global Progressive Mobilisation’ (GPM), que se extenderá hasta el día 18.

Aunque Lula y Sánchez tienen una larga relación y gran sintonía en asuntos de la actualidad internacional, la cita en Barcelona quiere consolidar los nexos y ampliar la Declaración de Seguimiento de la Asociación Estratégica Renovada Brasil-España una nueva hoja de ruta para la Comisión Permanente Bilateral (CPB) Brasil-España.

Un texto alcanzado a raíz de la visita de Sánchez al gigante sudamericano en 2024, presidida por los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y de Relaciones Exteriores de Brasil.

La CPB sostuvo su primera reunión en Madrid en 2025, encabezada por los cancilleres, Mauro Vieira (Brasil), y José Manuel Albares (España).

Brasil, primer país latinoamericano con el que España tiene este formato de reuniones, concretará así el próximo 17 de abril un encuentro entre sus máximas autoridades.

Los intercambios entre Sánchez y Lula da Silva tuvieron otro capítulo durante la Cumbre sobre Cambio Climático COP30 en la ciudad de Belén a fines de 2025.

De otro lado, existen puntos de vista coincidentes en torno a la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel, condenada de forma vertical por Brasil y España. Sin dudas, será una cuestión que Sánchez y Lula abordarán en Barcelona.

Luego, ambas naciones estarán en el foro GPM impulsado por el Partido Socialista (PSOE) español, en el también participan otros líderes de izquierda como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el de Uruguay, Yamandú Orsi y el titular del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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