Protección laboral premisa de medidas de Trabajo y Seguridad Social en Cienfuegos ante bloqueo energético

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La protección de todos los sectores de la fuerza laboral es la premisa de las medidas que aplica la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Cienfuegos, al centro y sur de Cuba, ante la situación difícil, por el bloqueo a la entrada de combustible impuesto por el gobierno estadounidense.

El teletrabajo y el trabajo a distancia ocupan la atención, donde lo permite la tecnología, mientras priorizan vacaciones acumuladas y el ajuste de horarios garantizando la movilidad de un punto a otro del centro, sin afectaciones del salario, incluyendo la reubicación laboral dentro del organismo.

Jorge Antonio Rodríguez, Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social explica que responden a medidas adoptadas por el Estado y el Gobierno Revolucionario, siempre protegiendo a los trabajadores.

Asimismo, tienen en cuenta la interrupción laboral en la producción o los servicios, el primer mes con el ciento por ciento del salario. “De permanecer la interrupción se paga el segundo mes al 60 por ciento, afirma Jorge Antonio, mientras duren las medidas, que estamos enfrentando en el día de hoy. La otra medida es el cambio a labores agrícolas donde lo permite la situación de las entidades”.

Pueden realizar labores en el terreno, por ejemplo, Servicios a la Vivienda, Planificación Física, Dirección de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, y se aprovecha la acometida de labores de higienización en la ciudad, comunidades y barrios.

NO cierran herméticamente los centros, mantienen a un miembro del Consejo de Dirección atendiendo a personas que acuden, y todos los trabajadores continúan con sus cargos.

Se aplica la medida de laborar de lunes a jueves, y cerrar el resto de los días de la semana, contribuyendo al ahorro de energía.

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