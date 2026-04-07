A 65 años de la gran victoria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 10 segundos

Motivados por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la provincia de Cienfuegos desarrollará un amplio programa de actividades para conmemorar el aniversario 65 de la primera derrota del imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, informó Yusimí Yulls Quintana, funcionaria del departamento ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba .

Como parte de las acciones principales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el territorio prevé para el día 9, en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) , un encuentro de las mujeres milicianas del batallón femenino que participaron en aquellos históricos días de abril de 1961.

Asimismo, se realizará un encuentro de combatientes junto a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) . La propia organización juvenil efectuará el día 15 de abril un acto en la otra casa de Eduardo García, joven maestro miliciano, víctima de la aviación enemiga en Ciudad Libertad, y quien en sus últimos momentos de vida escribió con su sangre el nombre de Fidel.

El día 14 está previsto un matutino en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, así como una ceremonia en el aeropuerto Jaime González, lugar desde donde partió el Batallón 339, el cual constituyó el primer escalón defensivo del país contra los atacantes .

El día 15, el asentamiento de Caonao —donde se registró la mayor participación de cienfuegueros en las arenas de Girón— acogerá una gala político-cultural en la Casa de la Cultura Luis Gómez, en honor a la efeméride.

De igual forma, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en cada territorio visitarán a los combatientes.

Conforma el programa también el tributo del día 16 con un acto en el cementerio Tomás Acea, en el panteón de los caídos durante la invasión mercenaria.

Girón significó defender el suelo sagrado de la Patria, la soberanía del país, sus intereses e ideales. Fue, como se ha dicho con acierto, una suma de miles de hechos heroicos, en los que intervinieron el pueblo, soldados, milicianos, trabajadores y campesinos, todos protagonistas de esa gran epopeya.

Visitas: 3