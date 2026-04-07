Desde Cienfuegos: un abrazo a Vilma y muchas voces contra el Bloqueo

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Este 7 de abril, la ciudad de Cienfuegos tuvo un despertar diferente. Mujeres de diversos sectores de la sociedad se concentraron en un segmento del emblemático Paseo del Prado para conmemorar el aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín Guillois, presidenta eterna de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y unir sus voces contra el Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Bajo el lema “Mujeres en Revolución: unidas contra el Bloqueo”, las participantes portaron banderas y pancartas en un acto que combinó el homenaje a la heroína de la lucha por la emancipación femenina con la denuncia a la política de asedio que, señalaron, afecta profundamente la vida cotidiana de las cubanas.

El encuentro contó con la presencia de dirigentes del Partido, el Gobierno y la FMC en la provincia , quienes acompañaron a las cienfuegueras en esta iniciativa.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizaron integrantes del proyecto Mariposas de Cienfuegos, que agrupa a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Ellas dieron un conmovedor testimonio de cómo el bloqueo limita el acceso a recursos para la lucha contra el cáncer, al frenar la adquisición de medicamentos e insumos especializados vitales para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

La solidaridad internacional también tuvo su espacio con la intervención de Lenin Chiliquinga Flores, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Apoyo a Cuba, quien fustigó la que consideró una política hostil e inhumana de Washington contra la nación caribeña.

“Cuba nos enseñó a ser solidarios con el mundo y el mundo tiene que ser solidario con Cuba. Hemos visto en ustedes un ejemplo de resistencia, de resiliencia y cuentan con el corazón del mundo”, expresó.

Razones para la condena al bloqueo se escucharon también en las voces de jóvenes estudiantes y trabajadoras. Ellas hablaron sobre el impacto de ese cerco en su día a día, palpable en las dificultades para la transportación, el acceso a productos básicos y la deficiencia en el servicio eléctrico.

El acto devino muestra de resistencia y unidad, donde el legado de Vilma Espín (quien enseñó que la ternura no está reñida con la rebeldía) se entrelazó con la firme demanda del cese a una medida que, a juicio de las asistentes, constituye el principal obstáculo para el desarrollo y el bienestar del pueblo cubano.

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