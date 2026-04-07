Del 9 al 29 de abril: Jornada de la Danza en Cienfuegos

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La Jornada de la Danza 2026 incluirá talleres, pasacalles, eventos teóricos y el estreno del espectáculo “Yoruba AráOcó” en el Teatro Tomás Terry

Entre el 9 y el 29 de abril próximos, la provincia de Cienfuegos será escenario de la Jornada de la Danza 2026, un evento organizado por el Consejo de Artes Escénicas y el Conjunto Folclórico del territorio, que promete llevar ese arte a distintos espacios de la ciudad.

Durante esas tres semanas, la sala Jagua —sede del Conjunto Folclórico de Cienfuegos— acogerá talleres, clases magistrales, presentaciones y conferencias.

“Entre las actividades más esperadas figura el pasacalles inaugural, previsto para el viernes 24 de abril a las 5:00 p.m. La caravana artística partirá desde el Cine Luisa y concluirá en los Jardines de la Uneac, convocando a bailarines y público en una muestra abierta de la riqueza coreográfica local”, informó en conferencia de prensa, Daimany Blanco, presidente de las Artes Escénicas en Cienfuegos.

Al día siguiente, el 25 de abril, la comunidad de Junco Sur será sede de la actividad “Arte con Resiliencia”, organizada en conjunto con la Asociación Hermanos Saíz. En ese contexto, la agrupación Lembranza, bajo la dirección de Nelvi González Lima, presentará el espectáculo “30 años, huellas e historia”, un recorrido escénico por tres décadas de trabajo.

La jornada incluirá también los eventos especializados TRADIART y SurDanza, espacios dedicados al intercambio entre creadores, investigadores y jóvenes artistas.

Como colofón de esta etapa, el día 29 a las 3:00 p.m., la sala principal del Teatro Tomás Terry acogerá el espectáculo “Yoruba AráOcó”, a cargo del Conjunto Folclórico de Cienfuegos. La obra cuenta con coreografía del primer bailarín Danny Baró y dirección general de Bárbara Lamí.

Sobre esta puesta, Lamí explicó que la compañía pretende “rescatar cantos, toque de tambor y la importancia que tiene el espectáculo, en una apuesta por mantener vivas las tradiciones afrocubanas desde la escena”.

A pesar de las dificultades actuales, el evento mantiene su calendario cultural del territorio.

“El reto siempre será mantener nuestra programación y adoptarlos de acuerdo a las necesidades de hoy”, declaró Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de Artes Escénicas en Cienfuegos.

Con una variada propuesta de actividades programadas, la Jornada de la Danza 2026 rinde homenaje al movimiento dancístico cubano y deviene un punto de encuentro para artistas, estudiantes y público en general.

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