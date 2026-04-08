Cienfuegos reconoce el impulso científico e innovador

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Un elogio al impulso científico e innovador en Cienfuegos devino la entrega de los Premios Provinciales CITMA 2025, este 7 de abril. La ceremonia reconoció el trabajo excepcional realizado por la comunidad científica del territorio durante un año de intensa labor y desafíos, en consonancia con la estrategia nacional de basar la gestión de Gobierno en la ciencia y la innovación.

Autoridades del Partido, el Gobierno y la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en la provincia presidieron el acto, donde se galardonaron los resultados más relevantes del año precedente en cuatro categorías: Investigación Científica, Innovación Tecnológica, Estudiante Investigador y Joven Investigador.

La presente edición demostró el dinamismo del sector en el territorio. Se sometieron a evaluación un total de 55 trabajos: 39 compitieron por el premio en Investigación Científica y 16 en Innovación Tecnológica. De forma paralela, se analizaron 20 expedientes en la modalidad de Estudiante Investigador y 9 en la de Joven Investigador.

El proceso de selección contó con comisiones evaluadoras integradas por especialistas de avalado prestigio en sus respectivas áreas. Cada una de ellas estuvo presidida por un miembro designado por la Delegación Provincial del CITMA.

ELOGIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSTANCIA

Un laurel a las horas de estudio, investigación y constancia resultaron los Premios CITMA 2025. Salvador David Soler Marchan, del Centro de Estudios de Ciencias Sociales en la Universidad de Cienfuegos, figura entre los agasajados con el proyecto “Formación de Capacidades Académicas para la Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural en la Región Central de Cuba y Matanzas”.

Según comentó, el trabajo va dirigido fundamentalmente a la metodología de la tecnología social vinculada a la interpretación patrimonial como función de desconcientización del patrimonio, sobre todo de las ciudades del patrimonio cultural mundial, como Trinidad, Cienfuegos, Remedios y ahora Matanzas con su Oficina y Conservador.

“Está dirigido a crear herramientas para el patrimonio mueble, el inmaterial y para el cultural en el sentido general, en función de tres procesos fundamentales: la gestión turística del patrimonio, la gestión y protección del patrimonio y la aplicación de la nueva Ley 155 de 2023 del Patrimonio”, expresó Soler Marchán.

Este proyecto, agregó, aspira al Premio de la Academia, por los resultados que ha tenido durante tres años a nivel nacional, la mayoría de ellos ya generalizados en la práctica de país.

Según dijo, el principal impacto científico radica en el nivel de concientización logrado en la población con respecto al conocimiento del patrimonio, a la búsqueda de alternativas para su protección y a la formación de conocimiento sobre la ley y su aplicación como nueva forma de gestionar la ciencia en ese campo.

“El patrimonio en estos momentos es fundamental para el desarrollo de los pueblos y, sobre todo, para la configuración y transmisión de la memoria histórica”. Aseguró el investigador.

RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA PARA EL FUTURO

La presencia de jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores, en la nómina de laureados habla de continuidad y garantía de futuro en el quehacer científico de la provincia.

Freddy David Alfonso Barrios y Pablo Felipe Avilleira Torres, alumnos de quinto año de Medicina, acumulan ya una obra que configura en ellos una pasión por la investigación. “Me motivan temas interesantes, los cuales me permiten ampliar un poco más sobre asuntos que no vemos en el día a día durante la carrera y de esa manera nos instruimos más”, afirma Freddy.

Pablo Felipe, desde primer año participa en las actividades del Fórum y otros eventos. “Uno se interesa por un área, un caso específico, enfermedades raras que queremos investigar, revisar las bibliografías más actuales sobre el tema y efectuar comparativas. Como decía Freddy,eso nos sirve para prepararnos como estudiantes e incursionar en la investigación científica”, comentó el joven.

Los Premios CITMA no solo destacan logros concretos, sino resulta evidencias del compromiso de la comunidad científica en Cienfuegos con un modelo de desarrollo sostenible, que sitúa al conocimiento y la innovación en el centro de sus estrategias. El evento sirvió para visibilizar el talento consolidado y, de manera fundamental, estimular y apoyar a las nuevas generaciones de científicos e innovadores.

La entrega de estos galardones consolida a Cienfuegos como un polo activo en la contribución a los objetivos nacionales de soberanía tecnológica y avance científico.

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