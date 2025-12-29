México alista presencia en Fitur Madrid como País Socio

Los organizadores del evento, en el mayor recinto ferial de España, IFEMA-Madrid, difundieron hoy declaraciones de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, quien habló de las expectativas de su país en la cita.

Destacó que el país de los aztecas y los mayas se consolida como una potencia turística global y Fitur será el escaparate perfecto para mostrar su diversidad cultural y natural, reforzar alianzas comerciales y promover un turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad compartida.

La alta funcionaria detalló que de enero a octubre de 2025, México recibió más de 79 millones de visitantes internacionales, con un crecimiento sostenido.

Rodríguez Zamora adelantó el deseo de su país en el evento madrileño de sorprender con nuevas rutas, destinos emergentes, Pueblos Mágicos y experiencias auténticas que conectan con la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local.

“Presentaremos un modelo de turismo comunitario y responsable alineado con los objetivos de la Unesco”, acotó.

La secretaria de Turismo se refirió además a la realización en 2026 de la Copa Mundial de Fútbol, como sede junto con Estados Unidos y Canadá, “una gran oportunidad para mostrar nuestra infraestructura, seguridad y capacidad para albergar grandes eventos, atraer inversión estratégica y fortalecer la relación con el mercado europeo”.

México es extraordinario, una fusión vibrante de culturas indígenas y herencia española, con gastronomía reconocida mundialmente, tradiciones únicas como el Día de Muertos, 68 lenguas indígenas y una riqueza natural que va de selvas a desiertos, valoró.

El País Socio Invitado estará en el Pabellón 3 de Fitur junto con las demás representaciones latinoamericanas, entre ellas Cuba, que llega con un stand novedoso y la participación entre otros, del cinco veces campeón olímpico, leyenda del deporte mundial, Mijaín López, y la música de Isaac Delgado y su orquesta.