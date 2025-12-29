Activista colombiano: La paz es pilar estratégico de la Izquierda

Frente a un imperialismo en decadencia —y por ello aún más peligroso—, sin unidad y solidaridad “nos pueden barrer a todos”, declaró a Prensa Latina en esta capital tras su participación en las jornadas conmemorativas por el 65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Representante de la Corporación de Solidaridad con Cuba “Camilo Cienfuegos” de Medellín, Martínez destacó la importancia de la paz, pero advirtió contra su «romanticismo»: La paz tiene que surgir de condiciones materiales y sociales concretas, no de discursos vacíos, opinó.

Para conseguirla, añadió, los pueblos deben estar preparados y en capacidad de defenderla, no sumisos ni dependientes de la fuerza de Estados Unidos.

La Corporación de Solidaridad con Cuba “Camilo Cienfuegos” es una de las organizaciones más activas del movimiento solidario con la Revolución cubana en el país andino y representa una expresión concreta del internacionalismo sur-sur, enraizada en el compromiso con la soberanía, la justicia social y la integración latinoamericana.

Martínez valoró como “novedosa y enriquecedora” la postura del presidente Gustavo Petro, al asumir una política exterior digna frente a Washington y solidaria con causas como la de Palestina y los pueblos en lucha.

“Nos hace sentir que podemos sacar pecho por nuestro país nuevamente”, afirmó, destacando el giro progresista en la diplomacia colombiana.

Vocero visible de la corporación en foros internacionales, Martínez ha participado en múltiples ediciones del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y ha liderado brigadas que llevan apoyo material y político a la isla, especialmente en momentos de crisis como la pandemia o los recientes apagones eléctricos.

Fundada en la primera década del siglo XXI en Medellín, la Corporación lleva el nombre del comandante Camilo Cienfuegos como homenaje a su legado de rebeldía y solidaridad.

Entre sus objetivos figuran denunciar el bloqueo estadounidense, promover los lazos entre Colombia y Cuba, facilitar intercambios culturales y contrarrestar campañas mediáticas hostiles contra la Revolución cubana.

Articulada con el Partido Comunista Colombiano, sectores del Pacto Histórico y redes juveniles universitarias, la organización forma parte de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba y mantiene una presencia constante en campañas internacionales como “Amor contra el Bloqueo”, reafirmando su vocación antiimperialista y su compromiso con los pueblos en resistencia.