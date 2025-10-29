Compartir en

A las 8.00 p.m. EDT (0000 UTC), el centro del Huracán Melissa se localizó cerca de la latitud 18.8 Norte, longitud 77.2 Oeste. Melissa se está moviendo hacia el norte-noreste cerca de 8 mph (13 km/h).

Se espera un giro hacia el noreste a última hora de esta noche, y se espera un movimiento más rápido en esa dirección el miércoles y jueves. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Melissa se mueva sobre el este de Cuba a última hora de esta noche y primera hora del miércoles por la mañana, se mueva a través del sureste o centro de las Bahamas a última hora del miércoles, y se acerque a las Bermudas el jueves y jueves por la noche.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 125 mph (205 km/h) con ráfagas más altas. Melissa es un huracán de categoría 3 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. Se espera que Melissa siga siendo un poderoso huracán cuando se mueva a través de Cuba, las Bahamas y cerca de las Bermudas.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 30 millas (45 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 195 millas (315 km).

La presión central mínima estimada basada en datos de un avión Cazahuracán de la NOAA es de 950 mb (28.06 pulgadas).

