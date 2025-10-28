Melissa con categoría 4 cerca de Montego Bay, 345 km al suroeste de Guantánamo

A las 4 p.m. de este martes, el ojo de Melissa estaba en los 18.4 de latitud Norte y los 77.9 de longitud oeste, unos 15 km al sur de Montego Bay, noroeste de Jamaica, según una actualización del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Esa ubicación sitúa al huracán unos 345 km al suroeste de Guantánamo.

Con respecto al aviso anterior (3 p.m.) los vientos sostenidos siguieron bajando, hasta 240 km/h.

Hay que recordar, como se precisaba en ese aviso, que la tendencia al debilitamiento es propia del paso por tierra, pero que al salir de Jamaica rumbo al sureste de Cuba, transitando por el cálido mar Caribe, se prevé que el huracán volverá a ganar intensidad.

A las 4 p.m., su presión central había seguido ascendiendo hasta los 914 hPa.

Melissa es ahora un poderoso huracán de categoría 4. Su velocidad de traslación es de 13 km/h.