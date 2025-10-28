China denuncia el “brutal” bloqueo: Más de 60 años y 170 000 millones en pérdidas

Compartir en

La representación de China en la ONU criticó que Estados Unidos continúa promoviendo el unilateralismo, las prácticas coloniales, pisotea las normas comerciales multilaterales e impone de manera caprichosa sanciones ilegales unilaterales en países como Cuba.

Recordó que, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, abrumadoramente, una Resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba. Añadió que ello es el reflejo del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional al pueblo cubano en su justa lucha para defender la soberanía nacional y oponerse a las injerencias y bloqueos externos.

A continuación, señaló que es escandaloso que Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus acciones contra Cuba, las haya redoblado, colocando a la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Más tarde, China subrayó que el brutal bloqueo de más de sesenta años ha provocado unas pérdidas de más de 170 000 millones de dólares en Cuba, afectando prácticamente todos los aspectos del sustento de la gente: por ejemplo, medicinas, alimentos, etcétera, infligiendo un grave sufrimiento al pueblo cubano.

Indicó que China aprecia enormemente la amistad de Cuba y apoya al pueblo de la nación caribeña y sus esfuerzos por explorar un modelo de desarrollo ajustado a sus condiciones nacionales, a pesar de las dificultades. Además, la importante contribución de Cuba a la justicia internacional y la solidaridad y la cooperación mundiales.

Patentizó que China está dispuesta a expandir la cooperación con Cuba para promover un desarrollo y prosperidad comunes. Sostuvo que ese país va a seguir apoyando firmemente al pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y dignidad y se opone al bloqueo impuesto por los Estados Unidos.

China, una vez más, instó a la nación del norte a cumplir los principios y propósitos de la Carta y las normas básicas del derecho internacional de manera inmediata, levantando el bloqueo contra Cuba y sacando a la mayor de las Antillas de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, y para que EE.UU. deje de estar en el lado incorrecto de la comunidad internacional, la justicia y la conciencia humana.

China votará nuevamente a favor de la Resolución presentada por Cuba, concluyó el representante.

