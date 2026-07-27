Medalla de oro en doble sin timonel (f): la cosecha de Cuba hoy en los Centroamericanos

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Cuba conquistó hoy su primera medalla de oro de la jornada en el remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en la final del doble sin timonel femenino.En el torneo disputado en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón, la embarcación integrada por Rayma Ortiz y Natalie Morales cruzó la meta en 7:33.70 minutos, para superar a las mexicanas María García y Maité Arrillaga, quienes finalizaron con registro de 7:40.68 y obtuvieron la medalla de plata.

El bronce correspondió a Guatemala, representada por Nicolle González y Dulce Samayoa, con tiempo de 7:43.45.

En declaraciones a Prensa Latina, el metodólogo nacional de remo de Cuba, Mario Octavio Oviedo Ramírez, destacó que el resultado superó las expectativas del colectivo técnico.

«El pronóstico para este bote era la medalla de plata y alcanzó el oro gracias a una muy buena estrategia. Se cumplió al 100 por ciento el plan trazado y ganaron con mucha comodidad», afirmó.

Oviedo manifestó además su confianza en que la actuación sirva de impulso para el resto de la jornada.

«Esperamos que el día nos siga deparando estas bellas y agradables sorpresas», señaló, al recordar que la delegación cubana afronta un intenso programa de competencias en el remo durante esta fecha.

Pase a semifinales en voleibol (m)

La selección masculina de voleibol juega hoy a las 18:00 horas contra su similar de Venezuela, en partido que cierra su participación en la primera fase de este deporte en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Cuba, vigente campeón, busca con una victoria su pase a las semifinales del torneo, tras lograr el domingo su primera sonrisa en esta lid regional, al derrotar a Guatemala por 3-0, en su segundo choque por el Grupo A.

En choque que tuvo por escenario al Palacio de Voleibol Profesor Ricardo Gioriver Arias, con aforo para unos tres mil 500 espectadores, los cubanos marcaron el ritmo de las acciones por fáciles tanteadores de 25-15, 25-16 y 25-12.

Las estadísticas del juego mostraron al opuesto Daniel Martínez como líder indiscutible del ataque antillano con 18 unidades, seguido por el bloqueador central Alexis Wilson y el atacador auxiliar y receptor Marlon Yant, ambos con 10 rayas.

Otros baluartes de la isla caribeña resultaron el central Roamy Alonso con nueve cartones, el atacante de esquina Miguel Ángel López, que sumó siete puntos, y el acomodador Julio Alberto Gómez, con cinco.

Tras ese resultado, los de la mayor de las Antillas tienen balance equilibrado de 1-1 en la liza, pues el sábado, en la jornada inaugural del voleibol masculino en estos juegos, Puerto Rico sorprendió a la escuadra de Cuba en cuatro parciales, por tanteadores de 32-30, 25-22, 14-25 y 25-23.

Las estadísticas del desafío favorecieron a Cuba en varios de los fundamentos del juego, pues superó a Puerto Rico en ataques (52-43), bloqueos (15-10) y servicios directos (6-5), pero los 38 errores no forzados de los cubanos resultaron demasiado costosos ante los solamente 27 desaciertos de los boricuas.

El torneo masculino de voleibol de Santo Domingo 2026 tendrá lugar hasta el próximo jueves 30 de julio, con la asistencia de ocho selecciones nacionales.

Para mañana martes estan previstos los cruces de los cuatro equipos clasificados a las dos semifinales y el jueves serán los choques por la disputa de las medallas.

Componen el Grupo A de esta competencia Cuba, Guatemala, Puerto Rico y Venezuela, mientras que el Grupo B lo conforman el conjunto anfitrión de la República Dominicana, Colombia, México y Surinam.

Los voleibolistas cubanos defienden la corona conquistada en los Juegos de San Salvador 2023, donde la República Dominicana obtuvo la medalla de plata y Puerto Rico se alzó con el metal de bronce.

Cuba lidera históricamente la rama varonil del voleibol en estas lides de la región de Centroamérica y el Caribe, con 11 medallas de oro en sus vitrinas, seguida por México que tiene siete coronas y Puerto Rico con cinco.

Con informaciones de Prensa Latina y ACN

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