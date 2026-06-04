Más música para Cienfuegos: Ariadna Cuéllar y su serenata concertada

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En días pasados en medio de las jornadas por el Cubadisco 2026, los cienfuegueros vibramos al conocer que el Premio en la Categoría de Solista Concertante le había sido otorgado a nuestra Ariadna Cuellar, con el disco Serenata Concertada, el cual fue producido por Eduardo Rodríguez y bajo el sello Bis Music. El disco muestra 11 temas de pura cubanía con versiones para guitarra realizadas por el Maestro Francisco Rodríguez de canciones antológicas de la música popular cubana, donde la variedad genérica van de la mano de un particular y fino, estilo de hacer música.

Sin embargo me interesa resaltar los valores, el recorrido de Ariadna Cuellar, quien se graduó en Música, en el perfil guitarra en la Universidad de las Artes, ISA en el 2007 con título de oro, y donde también obtuvo el premio otorgado por la Práctica artística y el Trabajo Artístico Creador, bajo la tutela del Maestro Jesús Ortega.

Su talento hizo que desde los 14 años participara en el Primer Concurso Nacional de Guitarra obteniendo el 2do premio y mención a la mejor interpretación de la obra obligatoria. Su desarrollo continuó en ascenso, obteniendo otros premios y menciones en Concursos Nacionales, y en el año 2008 obtiene el 2do premio en el Concurso Internacional de Guitarra Compensar en Bogotá Colombia.

Ha sido invitada como solista a los más importantes Festivales de Guitarra Nacionales e Internacionales en Cuba, asimismo a participado realizando conciertos y conferencias en el Festival Internacional de Guitarra de Sinaloa, México en los años 2013, 2018 y 2024.

En el año 2018 es invitada a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en la Inauguración del XV Festival Internacional de Guitarra de La Habana, bajo la dirección del Maestro Enrique Pérez Mesa y en el 2022 fue invitada a participar en la Cuarta Muestra Internacional de Guitarra en Belo Horizonte, Brasil Sons da Cidade, Concierto Inaugural y una Conferencia en la Universidad Federal de Minas Gerais.

Se destaca no solo por su labor como instrumentista, sino también como gestora cultural, llevando a cabo importantes eventos como el Concurso/Festival de Guitarra Edgardo Martín en Cienfuegos, Cuba, contando con la colaboración de importantes exponentes de la guitarra cubana e internacional como el Maestro Leo Brouwer en dos ediciones.

En el 2023 realizó una gira Nacional junto al Maestro Rafael Guedes, interpretando uno de los Conciertos para guitarra y Orquesta Sinfónica titulado El Concierto de las Islas, compartiendo escenario con todas las Orquestas Sinfónica del país, dirigidas por el Maestro Javier Millet, que culmina en el 2024 con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional de Cuba.

Además de solista ha trabajado extensamente la música de cámara. También ha desempeñado labor pedagógica en Cuba y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo ha realizado importantes colaboraciones como compositora en varios materiales audiovisuales.

Se ha desempeñado como jurado en varios concursos de guitarra, nacionales e internacionales entre los que se encuentran: el Concurso de guitarra Edgardo Martín de Cienfuegos, Concurso Internacional de guitarra de Culiacán, Sinaloa México, y el Concurso UNEAC 2024 de interpretación perfil guitarra en La Habana.

Dentro de su producción discográfica, se destacan, dos discos grabados en los Estudios de grabaciones Eusebio Delfín de Cienfuegos, y licenciados por el sello discográfico Bis Music, el primero llamado Concuerda con el Dúo Concuerda y el segundo como solista llamado Serenata Concertada.

El privilegio de que Cienfuegos cuente con tan importante músico, pedagoga y gestora, ya constituye en sí mismo un Premio, por tanto mi sincero aplauso para la subdirectora y primera guitarra de la Orquesta de guitarras Ensemble, para la directora y fundadora del dúo de guitarras Concuerda, para la profesora de guitarra de la Universidad de las Artes, y para, por encima de todo, la Presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Cienfuegos. Ariadna: ¡gracias por tu música!

*La autora es Doctora en Ciencias Históricas.

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