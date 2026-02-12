Más de cien personalidades británicas rechazan la injerencia estadounidense en Cuba

Compartir en

El respaldo a la soberanía de Cuba y el rechazo a la injerencia estadounidense continúan ganando fuerza en el Reino Unido. Más de 100 parlamentarios, líderes sindicales, académicos y figuras de la cultura se han sumado al Llamamiento Urgente por la Paz y la Soberanía, impulsado por la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC), elevando a más de 4.000 el número total de firmas en defensa del Derecho Internacional.

La iniciativa surge en un contexto de máxima alerta tras las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y las amenazas explícitas proferidas por altos funcionarios de Washington contra Cuba. El texto de la declaración advierte que la región enfrenta un “peligro creciente” y denuncia que décadas de hostilidad estadounidense —incluido el criminal bloqueo económico— han causado un daño inmenso al pueblo cubano.

Entre los firmantes del llamamiento destacan figuras prominentes de la política británica, incluyendo al exlíder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y una amplia representación parlamentaria compuesta por diputados y lores.

El movimiento obrero británico ha cerrado filas con la Isla, con el respaldo oficial del Trades Union Congress (TUC) a través de su Secretario General, Paul Nowak. A él se suman 25 secretarios generales de los sindicatos más influyentes del país, reafirmando el compromiso histórico de los trabajadores británicos con la autodeterminación de Cuba, entre ellos: Andrea Egan (UNISON), Sharon Graham (Unite the Union), Dave Ward (CWU), Mick Whelan (ASLEF), Daniel Kebede (NEU), Eddie Dempsey (RMT) y Matt Wrack (FBU).

El documento también cuenta con el apoyo de personalidades de la cultura y el activismo internacional, como el economista Yanis Varoufakis, la actriz Maxine Peake, el cineasta Michael Chambers y Lindsey German, convocante de la coalición Stop the War.

El llamamiento exige al gobierno británico y a la Unión Europea que “reafirmen públicamente su compromiso con el derecho internacional” y se opongan de manera inequívoca a cualquier amenaza o uso de fuerza militar contra Cuba, subrayando que la Isla tiene el derecho inalienable a determinar su propio sistema político, económico y social sin injerencias externas.

Invitamos a todas las organizaciones amigas, movimientos de solidaridad y defensores de la justicia a nivel global a respaldar esta iniciativa. Defender a Cuba hoy es defender la vigencia del Derecho Internacional y la soberanía de todos los pueblos.

Alza tu voz contra la intervención y por la paz, firma la Petición: https://cuba-solidarity.org.uk/peace-and-sovereignty/

(Con información de Cubaminrex-EmbaCubaUK)

