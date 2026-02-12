Falla Trump en intento de utilizar Justicia de EEUU a conveniencia

Compartir en

El presidente Donald Trump fracasó en otro intento por utilizar la Justicia de Estados Unidos como arma contra los que hoy considera enemigos políticos tras la negativa de un gran jurado federal de acusar a dos senadores demócratas.

El gran jurado, en esta capital, desestimó interponer cargos por conspiración sediciosa contra los legisladores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), en un caso que surgió luego de las críticas de Trump a un video en el que ellos y otros miembros del Congreso del mismo partido piden a miembros de los cuerpos armados no acatar órdenes ilegales.

La negativa constituye un revés para las pretensiones del mandatario republicano de lograr una acusación formal contra los seis demócratas vinculados al video, varios de ellos con experiencia militar o en inteligencia.

Aunque todos afirmaron que su mensaje se circunscribía a citar la ley y defender el cumplimiento del marco legal, el presidente Trump consideró que se trataba de un “comportamiento sedicioso” incluso sugirió que ello, supuestamente, podría derivar en consecuencias graves, como la muerte.

