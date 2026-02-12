jueves, febrero 12, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Falla Trump en intento de utilizar Justicia de EEUU a conveniencia

Prensa Latina 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 33 segundos

El presidente Donald Trump fracasó en otro intento por utilizar la Justicia de Estados Unidos como arma contra los que hoy considera enemigos políticos tras la negativa de un gran jurado federal de acusar a dos senadores demócratas.

El gran jurado, en esta capital, desestimó interponer cargos por conspiración sediciosa contra los legisladores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), en un caso que surgió luego de las críticas de Trump a un video en el que ellos y otros miembros del Congreso del mismo partido piden a miembros de los cuerpos armados no acatar órdenes ilegales.

La negativa constituye un revés para las pretensiones del mandatario republicano de lograr una acusación formal contra los seis demócratas vinculados al video, varios de ellos con experiencia militar o en inteligencia.

Aunque todos afirmaron que su mensaje se circunscribía a citar la ley y defender el cumplimiento del marco legal, el presidente Trump consideró que se trataba de un “comportamiento sedicioso” incluso sugirió que ello, supuestamente, podría derivar en consecuencias graves, como la muerte.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *