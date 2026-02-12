Turismo internacional en México crece 6,1 por ciento en 2025

Compartir en

México recibió en 2025 un total de 47 millones 786 mil 706 turistas internacionales, un 6,1 por ciento más frente al año anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un comunicado de la institución precisa que, de ese total, 27 millones 371 mil 599 fueron turistas de internación, de los cuales 22 millones 867 mil 222 llegaron al país por vía aérea y cuatro millones 504 mil 377 lo hicieron por medio terrestre.

Los viajeros fronterizos (que ingresan de forma terrestre y permanecen, durante su visita, dentro de la delimitación de la franja fronteriza norte o sur) sumaron 20 millones 415 mil 107. El gasto total, según el ente, ascendió a 31 mil 715,4 millones de dólares.

Por otra parte, los visitantes que arribaron a esta nación norteamericana totalizaron 98,2 millones en 2025, lo cual representa 13,6 por ciento más con relación a 2024, apunta el comunicado, al señalar que el 48,7 por ciento fueron precisamente turistas internacionales.

El resto, 50 millones 416 mil 68, resultaron excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctaron en su viaje.

México ocupa el sexto lugar en el mundo en cuanto a la llegada de viajeros, una realidad que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca superar todavía más, mediante la ubicación en la quinta posición de ese ranking.

