Más de 500 muertos en Irán por incursiones estadounidenses-israelíes

La Media Luna Roja iraní informó hoy que el número de muertos por las incursiones militares conjuntas de Estados Unidos y Israel desde el amanecer del sábado último alcanzó las 555 personas.

En un comunicado, la organización humanitaria precisó que los ataques afectaron a 131 comunidades residenciales en todo el país, según reportó la agencia Fars.

Hasta el momento, no se han ofrecido cifras oficiales sobre el número de heridos en esta última actualización.

El anterior balance publicado por la Media Luna Roja el sábado indicaba 201 muertos y 747 personas heridas. Desde ese día, la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv se ha cobrado la vida de cientos de personas, incluyendo al líder supremo Ali Jamenei y funcionarios de seguridad.

Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones hacia Israel, así como ataques contra bases e intereses estadounidenses en países árabes, algunos de los cuales provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, incluidos puertos y edificios residenciales.

Washington y Tel Aviv justifican sus acciones alegando que Teherán posee programas nucleares y de misiles que representan una amenaza para Israel y países aliados de Estados Unidos en la región, mientras que Irán sostiene que su programa nuclear es exclusivamente pacífico y no tiene fines bélicos.

