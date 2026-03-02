Clásico Mundial de Béisbol 2026: Sin bola de cristal, ¡A jugar!
Desde ya estamos en modo Clásico Mundial. Nuestra selección debutará este viernes frente a Panamá, tal y como ocurriera hace 20 años, en la primera edición de este magno evento. El reto no es solo mantener el invicto que tenemos ante los canaleros en este certamen, sino dar el primer paso en las aspiraciones de avanzar a la segunda fase, algo logrado en las cinco ediciones anteriores.
Los números históricos y la nómina definitiva se dan de la mano ahora con Alexei Ramírez como único sobreviviente cubano de la versión inaugural (además es el más veterano de todos los que intervendrán en este Clásico), en tanto Alfredo Despaigne se apunta la quinta participación consecutiva con la posibilidad de aumentar su liderazgo de jonrones en la justa.
El reto de la dirección cubana anda alto tras el cuarto lugar de la pasada lid (2023). La convocatoria de unos 15 jugadores con experiencia en diferentes ligas profesionales de Estados Unidos puede rendir frutos si están en óptima forma deportiva, pues ninguno de ellos pudo participar en la Serie de las Américas y el tope contra Nicaragua, antesalas concebidas para ajustar la maquinaria de las cuatro letras.
No hay bola de cristal para pronosticar lugares. Ya el árbitro está detrás de home. Todo listo, ¡a jugar!
