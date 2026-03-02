Clásico Mundial de Béisbol 2026: Sin bola de cristal, ¡A jugar!

Compartir en

Desde ya estamos en modo Clá­sico Mundial. Nuestra selección debutará este viernes frente a Panamá, tal y como ocurrie­ra hace 20 años, en la primera edición de este magno evento. El reto no es solo mantener el invicto que tenemos ante los ca­naleros en este certamen, sino dar el primer paso en las aspira­ciones de avanzar a la segunda fase, algo logrado en las cinco ediciones anteriores.

Los números históricos y la nómina definitiva se dan de la mano ahora con Alexei Ramí­rez como único sobreviviente cubano de la versión inaugu­ral (además es el más veterano de todos los que intervendrán en este Clásico), en tanto Al­fredo Despaigne se apunta la quinta participación consecu­tiva con la posibilidad de au­mentar su liderazgo de jonro­nes en la justa.

El reto de la dirección cu­bana anda alto tras el cuarto lugar de la pasada lid (2023). La convocatoria de unos 15 ju­gadores con experiencia en di­ferentes ligas profesionales de Estados Unidos puede rendir frutos si están en óptima for­ma deportiva, pues ninguno de ellos pudo participar en la Serie de las Américas y el tope contra Nicaragua, antesalas concebidas para ajustar la ma­quinaria de las cuatro letras.

No hay bola de cristal para pronosticar lugares. Ya el árbi­tro está detrás de home. Todo listo, ¡a jugar!

