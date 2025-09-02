Más allá del uniforme: el legado de Martí

Compartir en

El primer día de clases siempre trae consigo una imagen conmovedora: miles de niños y jóvenes cruzando las puertas de las escuelas cubanas con sus uniformes impecables, pañoletas al cuello y mochilas cargadas de expectativas. Es una escena que se repite cada septiembre, llena de colorido y esperanza. Sin embargo, detrás de esa imagen visible late una realidad más profunda: el verdadero uniforme que deben vestir nuestros estudiantes no es el que se ve, sino el que se lleva en el alma.

José Martí, con su visión eterna, nos dejó claro que la educación no era simple acumulación de conocimientos, sino forja de carácter. El amor al estudio, la honestidad irreductible y la solidaridad sin fronteras constituyen el auténtico “uniforme moral” que debe distinguir al estudiante cubano. Estos valores son la esencia de un sistema educativo que se precia de formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos íntegros.

El amor al estudio que predicaba Martí no era sumisión académica, sino curiosidad insaciable. Era esa chispa que convierte el aprendizaje en aventura y el aula en espacio de descubrimiento. En tiempos donde las distracciones digitales pululan, cultivar esta pasión por saber se convierte en acto revolucionario. Es el antídoto contra la ignorancia y el mejor homenaje al Maestro que afirmó: “Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender”.

La honestidad como principio educativo trasciende el simple “no copiar”. Es honestidad intelectual, coherencia entre lo que se aprende y lo que se vive, entre lo que se predica y lo que se practica. Martí fue ejemplo vivo de esta integridad cuando aseguró que “la honradez es la base de toda autoridad moral”. Un estudiante que cultiva la honestidad como valor esencial está construyendo las bases de una sociedad más transparente y justa.

La solidaridad, ese tercer pilar del uniforme moral, encuentra en la escuela su primer campo de práctica. Compartir el conocimiento, ayudar al compañero con dificultades, trabajar en colectivo: he ahí la materialización del “con todos y para el bien de todos”. En un mundo que pregona el individualismo, practicar la solidaridad es revolución pura, es semilla de la sociedad fraterna que soñamos.

Este curso escolar que comienza representa otra oportunidad para vestir este uniforme invisible pero esencial. Los desafíos materiales existen -y son reales-, pero no deben opacar el horizonte de valores que nos define. La comunidad educativa en su conjunto -maestros, familia, sociedad- tiene el deber de ayudar a nuestras nuevas generaciones a ponerse cada día este uniforme ético que Martí diseñó para ellos.

Cuando un niño aprende a valorar el estudio como herramienta de liberación, cuando un joven prefiere el cero honesto al cinco regalado, cuando un estudiante comparte espontáneamente lo que sabe con quien lo necesita, allí está floreciendo el legado martiano. Allí se está tejiendo el verdadero uniforme que no se plancha por las mañanas, sino que se borda en el corazón con cada acto de superación y entrega.

Al final, el mejor homenaje que podemos hacer al Maestro en este curso 2025-2026 no es repetir mecánicamente sus frases, sino vivirlas. Que nuestros estudiantes lleven con orgullo no solo la pañoleta al cuello o vayan vestidos correctamente, sino los principios que iluminaron al hombre que supo ver en los niños “la esperanza del mundo”. Ese es el uniforme que realmente transformará las aulas en trincheras de ideas y a los estudiantes en continuadores de la obra más grande: construir una Cuba mejor.

