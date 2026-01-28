Compartir en

Hace 17 años, Cosme Viciedo Malo de Molina, abraza con pasión una iniciativa que se concreta en una de las instituciones educativas de la enseñanza primera en de la ciudad de Cienfuegos. El propio museólogo del Museo de la Clandestinidad Hermanas Giralt, nos la comenta.

“El Concurso “Mi personaje favorito de La Edad de Oro” se hace con el objetivo de que todos los niños conozcan la obra de Martí. Se hace con la escuela primaria Guerrillero Heroico, vinculada hace muchos años a nuestro museo y los niños siempre están dispuestos a participar en la modalidad de artes plásticas, y literatura”.

Cosme manifiesta su satisfacción en la actual edición: “ha habido una participación masiva y eso nos alegra mucho porque en etapas anteriores hemos recibido trabajos de mucha calidad, pero la participación no había sido tan numerosa. Recibimos 71 propuestas; además nos apoyaron como jurado las filiales provinciales de la Sociedad Cultural José Martí y de la Unión de Historiadores de Cuba. La calidad es maravillosa”.

Dibujos, cartas, composiciones, juegos didácticos y hasta un video juego forman parte de los trabajos recepcionados, lo que demuestra la creatividad y variedad de los aportes y cuánto motiva a los infantes la obra que les fuera dedicada por el Héroe Nacional cubano, definido como autor intelectual del Moncada por el eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“A través de la historia de La Edad de Oro, los niños cubanos pueden profundizar en el estudio de este hermoso e importante libro en el quehacer de toda la vida de José Martí”.

Aunque el inmueble del Museo de la Clandestinidad Hermanas Giralt hace un tiempo no está funcionando, en modo alguno significa que no haya actividad. “Somos partícipes de llevar el museo en la mochila, porque visitamos escuelas como la especial “José Rafael Siberio”, la secundaria “5 de Septiembre” y el preuniversitario “Martin Dihigo” y otras instituciones como hogares de ancianos. “Siempre el Museo está presente donde quiera que nosotros hagamos nuestra labor político-ideológica que es salvar los principios de nuestra Revolución cubana”.

Con pasión Cosme lleva adelante su labor como museólogo, siempre enalteciendo la vida y obra de Martí.

