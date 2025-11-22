Marjorie Taylor Greene renuncia a Congreso de EEUU, rompió con Trump

Compartir en

Difícil imaginar que la republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco ferviente partidaria de Donald Trump, hoy anuncie su renuncia al Congreso de Estados Unidos, tras la ruptura en malos términos con el presiente.

Greene anunció la noche de este viernes su dimisión en enero de 2026, una decisión que tomó días después de que Trump la tildara de «traidora» por romper con él y contribuir a forzar una votación para obligar al Departamento de Justicia a divulgar los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Elegida en 2020 para la Cámara de Representantes por Georgia, Greene tuvo una serie de discrepancias y tensiones públicas con Trump, a quien criticó por su manejo de los documentos relacionados con Epstein, así como por posturas adoptadas por el ocupante del Despacho Oval en política exterior y en materia sanitaria.

El anuncio repentino de la congresista lo hizo a través de un video y una declaración publicados en Internet, grabados aparentemente en su residencia.

«La lealtad debe ser mutua, y debemos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito», escribió en una extensa publicación.

Añadió que si ella había sido marginada por «MAGA Inc.», era un indicio de que «muchos estadounidenses comunes también han sido marginados y reemplazados».

Trump, que también catalogó de «excéntrica» a Greene, advirtió que respaldaría a un rival interno si ella buscaba la reelección en 2026, aunque en realidad el propósito truncado de la representante era convertirse en senadora.

«Me llamó traidora un hombre por el que luché durante cinco, no, en realidad, seis años, y a quien le ofrecí mi lealtad incondicionalmente», declaró Greene hace unos días.

Añadió que ganó su primera elección «sin su apoyo (de Trump), derrotando a ocho hombres en las primarias, y nunca le debí nada, pero luché por él, por sus políticas y por ‘Estados Unidos primero’, y me llamó traidora por apoyar a estas mujeres (víctimas de Epstein)».

De esta manera ocurrió la ruptura del presidente con una de las voces que defendió con mayor fuerza el movimiento trumpista Make America Great Again (MAGA), durante su primer mandato (2017-2021). Green confirmó en el video que su último día en el cargo será el 5 de enero de 2026.

