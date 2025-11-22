Presidente de Cuba recibió a relatora especial del CDH de la ONU

Compartir en

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel recibió este viernes a Alena Douhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales.

La vida de todos los cubanos y las cubanas ha estado signada por el bloqueo», afirmó el mandatario durante el encuentro.

La Presidencia de Cuba informó que Díaz-Canel destacó la intensa agenda de Alena Douhan en nuestro país.

Igualmente, actualizó a Douhan acerca de los profundos efectos del bloqueo de Estados Unidos, ahora recrudecido, y de la inclusión de Cuba en la fraudulenta lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

El dignatario ratificó la voluntad de la mayor isla de las Antillas de seguir cooperando con los mecanismos de Naciones Unidas.

A la vez, agradeció la ayuda llegada desde la ONU para los territorios afectados recientemente por el huracán Melissa.

El jefe de Estado compartió experiencias de sus recorridos por las provincias del oriente del país que sufrieron los embates del meteoro.

Ese derecho que es la vida fue lo primero que defendimos, lo que dice mucho de la naturaleza de la Revolución», afirmó.

La relatora especial del CDH de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales agradeció a quienes hicieron posible su visita.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano, que sufrió el impacto del huracán Melissa», dijo.

Douhan destacó la metodología de Cuba para cuantificar los daños materiales del bloqueo, una madeja de medidas coercitivas unilaterales con un costo en los derechos humanos de los cubanos.

Fuente: Cubadebate

