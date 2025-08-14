Manos solidarias llevan amor al hospital cienfueguero

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), junto a hombres voluntarios, dedicaron horas este 14 de agosto a higienizar y embellecer áreas del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), en una jornada marcada por la solidaridad y el trabajo comunitario.

Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en la provincia, destacó el compromiso y el amor demostrados hacia la institución y las familias que atiende. La actividad reflejó la unión de la comunidad en tiempos de necesidad.

El Dr. Alexis Conde Mérida, jefe del departamento de Psicología del HGAL y miembro de su consejo de dirección, explicó la crítica situación del centro: el área de servicios opera con menos del 20 % de su plantilla cubierta. Pese a ello, resaltó el valor humanitario del gesto: “Esto no solo limpia paredes, sino que alivia el alma de quienes aquí laboran y se atienden”, expresó. Conde Mérida calificó la actividad como “un acto de amor hacia pacientes y trabajadores”.

Mairobys Sarduy, federada, y Julio Caballero, voluntario no afiliado, coincidieron en la importancia de cuidar el único hospital de su tipo en la provincia. “Es nuestro hospital y debemos preservarlo”, señaló Sarduy. Caballero, mientras fregaba pisos, añadió: “Aquí nos atienden a todos; hoy les devolvemos el gesto”.

Casi un centenar de personas participaron en la limpieza de paredes, pisos y áreas comunes, logrando un ambiente más digno. Sin embargo, el deterioro acumulado y la falta de personal evidencian que estas acciones, aunque nobles, no sustituyen soluciones estructurales. Mantener los resultados exige, además, mayor disciplina social.

La jornada fue un admirable despliegue de voluntad ciudadana. Pero el HGAL necesita más que esfuerzos esporádicos: reclama mantenimiento constante, recursos adecuados y personal calificado permanente. Hoy se aplaude a quienes donaron su tiempo; el reto ahora es evitar que su esfuerzo se diluya. La pregunta queda en el aire: ¿Cómo garantizar que lo logrado perdure? Ciudadanos: cuidemos lo logrado.

Visitas: 35