Maduro recibió una delegación cubana para conmemorar el natalicio de Fidel (+ Video)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió este miércoles a una delegación cubana presente en la nación sudamericana en el marco del aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante el encuentro, recordó “la memoria del gigante que cambió la historia de América Latina, el Caribe y buena parte del mundo”.

Maduro resaltó que Fidel posee la fuerza y vigencia que solo tienen los grandes líderes fundadores de una era, y afirmó que la Casa Presidencial de Venezuela está en manos de revolucionarios que reivindican su legado y el del comandante Hugo Chávez.

Recordó las campañas mediáticas y los intentos de asesinato contra Fidel Castro, mencionando un episodio ocurrido en 1989 durante la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, cuando en Venezuela se desató una ofensiva “brutal” en radio, prensa y televisión para amenazar y desacreditar al líder cubano.

Maduro dio la bienvenida a la delegación cubana, envió un saludo al líder Raúl Castro y al presidente Miguel Díaz-Canel, y reafirmó la hermandad histórica entre ambas naciones.

Con anterioridad, Venezuela recordó la impronta del líder cubano en acto en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, titulado “Fidel, siempre Fidel: Rumbo a su centenario”.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que se recuerda “la vida y obra de este líder eterno, ejemplo de rebeldía y humanismo. Fidel no es pasado, es un presente que sigue escribiendo historia con un legado verdaderamente impecable”.

En video, más detalles

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Visitas: 0