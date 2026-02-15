Llamado a la paz y unidad continental, cierre de 39 Cumbre UA

Compartir en

La 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) concluyó hoy con un poderoso llamado a la paz, la seguridad y la unidad continental.

Los líderes enfatizaron las prioridades estratégicas, al tiempo que subrayaron la responsabilidad compartida de África de abordar los conflictos, avanzar en el desarrollo y fortalecer la gobernanza continental.

Bajo el tema de 2026, “Asegurando la disponibilidad sostenible de agua y los sistemas de saneamiento seguro para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063”, reafirmaron su compromiso con el desarrollo a largo plazo y la integración regional.

En una conferencia de prensa conjunta, el mandatario de Burundi y recién elegido presidente de la UA para este año, Évariste Ndayishimiye de Burundi, y el presidente de la Comisión de la organización continental, Mahmoud Ali Youssouf, destacaron el enfoque central de la cumbre en la paz, la seguridad y las cuestiones clave.

Youssouf reveló que las deliberaciones incluyeron reformas dentro de la organización, el compromiso de África con el G20 y una revisión integral de los informes de los comités de la Asamblea, que cubren iniciativas como la Agenda 2063, el Área de Libre Comercio Continental Africana y las colaboraciones vecinales.

Significativamente, precisó, el cónclave se dirigió a las reformas del Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo que África obtenga dos escaños permanentes con poder de veto y cinco escaños no permanentes, lo que refleja la creciente influencia global del continente.

Reafirmó una postura de tolerancia cero sobre los cambios inconstitucionales del gobierno y, en ese sentido, Youssouf reiteró la determinación de la UA de “silenciar las armas”, al destacar la paz y la estabilidad como requisitos previos para la integración y el desarrollo sostenible.

“La conferencia subrayó la urgente necesidad de paz y estabilidad. Silenciar las armas es fundamental para crear condiciones para el crecimiento y la unidad en toda África”, acotó.

Por otra parte, explicó que la cumbre contó con casi 15 eventos paralelos, incluido un foro empresarial pionero, destinado a movilizar el apoyo del sector privado a los programas de desarrollo de África. Enfatizó la importancia de la colaboración con la comunidad empresarial para enfrentar los desafíos de financiación de las iniciativas continentales.

La salud surgió como otra prioridad, con los líderes analizando estrategias para fortalecer los sistemas de África. Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades fueron reconocidos por su papel vital en la coordinación de iniciativas de atención pública en todo el continente.

La 39 Cumbre de la Unión Africana concluyó una nota de unidad y determinación, lo que indica un compromiso fortalecido con la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en toda África.

