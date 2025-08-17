Líderes de Europa confirman asistencia al encuentro Trump-Zelenski

Esta tarde, recibiré a @ZelenskyyUa en Bruselas. Juntos, participaremos en la videoconferencia de la Coalición de Voluntarios. A petición del presidente Zelenski, me uniré a su reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana, tuiteó Von der Leyen este domingo.

También el gobierno de Alemania anunció que el canciller federal, Friedrich Merz, viajará a Estados Unidos el lunes para mantener conversaciones políticas con el presidente ucraniano y otros jefes de Estado y de gobierno europeos.

El viaje servirá para intercambiar información con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su reunión con su par ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Merz abordará el estado de los esfuerzos de paz con los jefes de Estado y de gobierno y destacará el interés de Alemania en un rápido acuerdo de paz en Ucrania, indicó un comunicado oficial del Gobierno.

Según la nota, las conversaciones abordarán, entre otros temas, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania en su defensa contra Rusia, lo que incluye mantener la presión de las sanciones.

Además, confirmaron su participación los presidentes de Finlandia y Francia, Alexander Stubb y Emmanuel Macron, respectivamente, así como el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Fuentes del gobierno italiano dan por segura también la asistencia de la primera ministra Giorgia Meloni a esta cita.

El viernes, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.