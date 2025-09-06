Líderes caribeños llegaron a Etiopía para Cumbre África-Caricom (+Fotos)

Los primeros ministros de Saint John, Gaston Browne; de Nassau, Philip Edward Davis; de Kinsgtown, Ralph Gonsalves; de Basseterre, Terrance Michael Drew; de Bridgetown, Mia Mottley; y de Saint George, Dickon Thomas Mitchell, se encuentran en esta capital para asistir al cónclave que comenzará mañana.

El ministro de Estado de Asuntos Exteriores etíope, Berhanu Tsegaye, acompañado por los titulares de Minas, Habtamu Tegegn, de Finanzas, Ahmed Shide, de la Mujer y Asuntos Sociales, Ergoge Tesfaye, y la jefa de Protocolo la Cancillería, Aziza Geleta Dessalegn, recibieron a los líderes caribeños en el Aeropuerto Internacional de Bole.

La víspera, llegó la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, cuya bienvenida estuvo a cargo del ministro de Estado de Salud local, Dereje Duguma.

La Segunda Cumbre África-Caricom sesionará el 7 de septiembre bajo el lema “Asociación Transcontinental para la Reparación de los Africanos y los Afrodescendientes a través de las Reparaciones”.

La búsqueda de reparaciones, fomentar una voz común sobre este tema en foros multilaterales, fortalecer la cooperación Sur-Sur y promover un enfoque unificado ante los desafíos compartidos son los objetivos de la cita de alto nivel.

Para esta jornada, la Comisión de la Unión Africana (UA) acogerá un acto paralelo de alto nivel centrado en las reparaciones, la memoria y la soberanía.

De igual manera, los ministros de Salud de África y el Caribe sostendrán una reunión conjunta organizada por la cartera de Salud de Etiopía, la Comisión de la UA, Caricom y la plataforma HeDPAC que trabaja con esas regiones.

Los ciudadanos caribeños en Etiopía también acogerán un evento de la diáspora centrado en el fortalecimiento de las relaciones entre el Caribe y África.

A la ceremonia inaugural de la cumbre este domingo asistirán el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, el mandatario de Angola, João Lourenço, y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.