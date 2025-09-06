Corea de Norte promete “apoyar plenamente” a Rusia

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos

El líder de Corea de Norte ofrece “apoyo pleno” a Rusia, cuyo presidente, Vladímir Putin, califica de “especiales” las relaciones entre ambos países.

En una reunión de dos horas y media realizada en Pekín en el marco de una celebración por el 80.º aniversario de la victoria de China sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, el líder norte coreano, Kim Jong-un, calificó su apoyo a Rusia como un “deber fraternal”, prometiendo hacer “todo lo posible para ayudar” a Moscú, informó el jueves la agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA.

De acuerdo con el informe, los dos mandatarios negociaron en detalle planes a largo plazo para la asociación y reafirmaron su “firme voluntad” de elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior. “El camarada Kim Jong-un y el presidente Putin intercambiaron opiniones sinceras sobre importantes asuntos internacionales y regionales”, declaró KCNA.

Putin “elogió altamente” a los soldados norcoreanos que luchan contra Ucrania y enfatizó que las relaciones entre los dos países son “unas especiales de confianza, amistad y alianza”.

Previamente, los mandatarios de Rusia y Corea del Norte subrayaron su compromiso de fortalecer la cooperación entre sus países en el futuro y prometen apoyo militar mutuo.

Anteriormente, el líder de Corea del Norte declaró su compromiso de fortalecer su ejército para enfrentar a Estados Unidos, enfatizando que el país y su pueblo “se convertirán en honorables vencedores en la confrontación antimperialista y antiestadounidense”.

China conmemoró el miércoles el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, celebrando un desfile militar a gran escala. Los líderes de ciertos países, entre ellos de Irán, Rusia y Corea del Norte, asistieron al evento.