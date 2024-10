Liam Payne: muere a los 31 años el exintegrante de la banda británica One Direction

A principios de este mes Payne había asistido al concierto en Argentina de su excompañero de One Direction Niall Horan.

De Factor X a convertirse en una estrella internacional

De esta forma nació One Direction . La banda no ganó el concurso de talentos, pero rápidamente tuvo un gran éxito en las listas musicales.

Vendieron 70 millones de discos y las canciones que todo el mundo conoce, como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Best Song Ever, dominaron las ondas de radio.