Legisladores estadounidenses proponen ley contra la guerra de Israel a Irán

El senador estadounidense Bernie Sanders anunció este lunes la introducción de la Ley de no a la guerra contra Irán (No War Against Iran Act), junto a siete senadores progresistas, para impedir que Estados Unidos use fondos federales en una guerra contra Irán sin aprobación del Congreso.

Sanders vinculó la ley a la necesidad de resistir la agenda belicista subrayando que «los ataques imprudentes e ilegales de Netanyahu violan el derecho internacional y corren el riesgo de desencadenar una guerra regional».

«El Congreso debe dejar claro que Estados Unidos no se dejará arrastrar a la guerra elegida por Netanyahu», agregó el senador.

Siguiendo esa línea, Sanders enfatizó que los «padres fundadores (de Estados Unidos) confiaron el poder de la guerra y la paz exclusivamente a los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso, y es imperativo que dejemos en claro que el presidente no tiene autoridad para embarcarse en otra guerra costosa sin la autorización explícita del Congreso”.

Tonight, I introduced legislation to stop Trump from from leading us into an illegal war with Iran.

Another war in the Middle East could cost countless lives, waste trillions more dollars, and lead to even more deaths, more conflict, and more displacement. pic.twitter.com/CchHlSnLZy

— Bernie Sanders (@SenSanders) June 17, 2025