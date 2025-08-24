Lavrov responde si Rusia quiere restaurar la URSS

Compartir en

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, explicó por qué decidió vestir una sudadera con la inscripción ‘URSS’ a su llegada a Anchorage (Alaska), donde tuvo lugar la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

En una entrevista en NBC, el canciller ruso, respondiendo a una pregunta de la periodista, negó que su sudadera pretendiera demostrar que Rusia aspira a restaurar la Unión Soviética. “Nacimos en la Unión Soviética. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que quienes no lamentan la desintegración de la URSS no tienen corazón, pero quienes desean su restauración no tienen cabeza. Esa es una afirmación totalmente cierta”, explicó.

l mismo tiempo, Lavrov indicó que si una persona “no recuerda sus raíces, si no tiene recuerdos nostálgicos de su infancia, su juventud, su primer amor, sus amigos, es difícil que realmente comprenda la humanidad y los valores humanos”. “Recordar y atesorar lo que ha sucedido en tu vida a lo largo de muchos años es una cosa, pero intentar conquistarlo todo por la fuerza militar es otra muy distinta. No es lo mismo”, agregó, refiriéndose a sus sentimientos hacia la URSS.

Reacción de la parte estadounidense

Anteriormente, el ministro reveló la reacción de la parte estadounidense ante su sudadera. “Sin ninguna histeria, simplemente dijeron que les gustaba la camiseta, como lo expresó [el secretario de Estado] Marco Rubio “, contó Lavrov durante una entrevista emitida el martes.

A pesar de que la sudadera despertó un gran interés, Lavrov consideró que era algo habitual, ya que actualmente muchos fabricantes incorporan símbolos soviéticos en sus productos. Asimismo, recalcó que no había motivos para avergonzarse por vestir dicha prenda, puesto que la URSS forma parte de la vida y la historia de su país. “La cuestión es que hay historia y esta historia debe preservarse, incluso, si se quiere, con un toque de humor”, concluyó el canciller ruso.

