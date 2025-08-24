Venezuela desmiente a EEUU: aquí no existen grupos armados colombianos

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, niega la presencia de campamentos de grupos armados colombianos en su país.

“Aquí se puede decir que no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas de esta índole, de estos tradicionales que se han dividido, que han acudido a los llamados de paz, una parte de ellos, pero que son grupos definitivamente ya carentes de ideología y dedicados al narcotráfico”, expresó el sábado Padrino López.

En declaraciones hechas con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de las fuerzas milicianas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el jefe castrense venezolano aseguró que su país actúa como “muro de contención” contra quienes pretenden “establecerse”.

De hecho, destacó la determinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la hora de combatir el narcotráfico, el terrorismo y en proteger instalaciones estratégicas.

Detalló que actualmente están en marcha nueve operaciones simultáneas con un total de 10.380 efectivos desplegados a lo largo del territorio nacional venezolano.

El titular venezolano, de este modo, respondía al director de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien acusó el pasado jueves a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han ido en aumento tras el despliegue por Washington de más de 4000 infantes de Marina adicionales en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela con el supuesto objetivo de enfrentar a los cárteles de la droga, aunque se sabe que el 90 % de estas drogas llega a EE.UU. a través del océano Pacífico.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el viernes que lo que busca Estados Unidos al enviar buques al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, es generar un “cambio de régimen” de manera “terrorista, militar”.

El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la acusación de narcotráfico, advirtiendo sobre intentos de Washington de utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como pretexto para “agredir” a Venezuela.

También, el Gobierno venezolano ha activado un despliegue nacional de la Milicia Bolivariana para fortalecer la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.