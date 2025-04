Compartir en

Según el canciller ruso, Moscú hará todo lo posible para que “esta ideología no levante cabeza”

Las acciones de la UE para crear obstáculos a los dirigentes que viajen a Moscú para conmemorar la victoria sobre el nazismo demuestran que quieren restaurar esta ideología, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

“Es alucinante cómo la Unión Europea quiere abiertamente renovar la ideología europea del nazismo, donde se originó, donde fue destruida y categóricamente prohibida por el Tribunal de Nuremberg, también en el territorio de Europa”, declaró a los periodistas.

Indicó que la burocracia de Bruselas ha tomado la delantera en este proceso pero Moscú no lo tolerará. “Por supuesto, no lo toleraremos. Haremos todo lo posible para que esta ideología no levante cabeza, para destruirla de una vez por todas, y para que Europa vuelva a sus valores después de todo”, añadió.

La UE contra los que quieren celebrar la victoria sobre el nazismo

Anteriormente, le jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que la asistencia a los desfiles militares u otros actos conmemorativos del 80.º aniversario de la victoria sobre el nazismo en Rusia “no se tomarán a la ligera en el lado europeo“. “Hemos dejado muy claro que no queremos que ningún país candidato [a formar parte del bloque] participe en estos eventos del 9 de mayo en Moscú”, subrayó tras una reunión en Luxemburgo con ministros de Exteriores europeos.

Frente a ello, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, confirmó su asistencia al desfile, enfatizando que nadie puede prohibírselo. Manifestó que se opone a “la advertencia y la amenaza” de Kallas, calificándolas de “irrespetuosas”, mientras que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que estará presente el 9 de mayo “incluso si el cielo cae sobre su cabeza”.

