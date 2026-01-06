La industria cubana marcada por la resiliencia en 2025

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 21 segundos

Para la industria cubana el 2025 fue un año lleno de desafíos, en el cual los diferentes sectores tuvieron que trazar planes estratégicos para aportar a la economía nacional y al desarrollo de la sociedad, a pesar de las dificultades de los tiempos actuales.

A principios de año, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, señaló en el balance del Ministerio de Industria (Mindus) que este organismo es imprescindible en el trabajo para sustituir importaciones.

Puntualizó que, para seguir explotando el potencial de este campo, es necesario impulsar la automatización de los procesos productivos, fortalecer la preparación de los recursos humanos y fomentar la utilización de tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial.

En el informe presentado al Parlamento cubano sobre la gestión de los primeros cinco meses del 2025, el Mindus brindó detalles sobre un sistema integral creado en conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información, la Aduana General y la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

Esa unión posibilitó estudiar la esfera industrial en el país, la cual contaba hasta ese momento con más de 30 mil actores, entre empresas estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.

Entre las acciones desarrolladas por el organismo para consolidar su posición en el ámbito internacional, estuvo la participación de Cuba en el Foro de los BRICS sobre Asociación para la Nueva Revolución Industrial 2025, en septiembre pasado, en China, con la presencia de delegados de más de 30 países.

En ese evento, Eloy Álvarez Martínez, titular del Mindus, sostuvo diálogos de alto nivel con representantes de otras naciones con el objetivo de impulsar la colaboración entre gobiernos e instituciones, a partir de tópicos como la economía digital, ecología, innovación y tecnología.

Durante el año se concretaron encuentros con autoridades de Belarús, en los cuales quedó manifestada la intención de crear empresas conjuntas para potenciar el crecimiento económico y social de ambos países.

En la visita oficial a Cuba que realizó Pabitra Margherita, ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Textiles de la India, en noviembre pasado, ambas naciones fortalecieron los lazos de cooperación, con énfasis en el área de energías renovables, médico-farmacéutica, biotecnológica y en el turismo, entre otros.

Otro de los vínculos establecidos por el país derivó en la creación de la empresa mixta DuoNex S.A, una asociación de la entidad cubana Industrias Nexus S.A. y la empresa china Hangzhou Iunke Industrial Devlopment Co., especializada en producciones tipo ligeras, entre ellas la fabricación de calzados para diferentes usos.

En la XLI Feria Internacional de La Habana (Fihav 2025) se presentó la convocatoria a Simecuba 2026, el primer evento que se llevará a cabo en el territorio nacional dedicado a la industria sideromecánica.

Simecuba tendrá el propósito de impulsar alianzas entre los diferentes actores de esta materia a partir de temáticas como la inversión extranjera, economía circular y la tecnología e inteligencia artificial.

Entre los aspectos imprescindibles para el avance de la sociedad se encuentra el renglón alimentario que, en este período, lidió con muchas adversidades provocadas por el bloqueo estadounidense y la compleja situación del país.

En no pocas ocasiones hay dificultades para obtener materias primas y otros recursos para garantizar los alimentos a la población, lo que constituye una prioridad del Gobierno.

Pese a las problemáticas, ese sector en correspondencia con lo definido en el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, trabaja a lo interno para eliminar deficiencias y potenciar las acciones productivas sin generar pérdidas, además de trazar estrategias que fomenten la obtención de divisas con vista a oxigenar el sector.

Tras el paso del huracán Melissa por la región oriental, los centros que pertenecen al ramo y tienen responsabilidad en ese proceso garantizaron la leche en polvo para niños de hasta seis años, compota y otros productos de la canasta familiar.

En un contexto nacional complejo, se evidencia entre las potencialidades la explotación del níquel, un recurso que ha adquirido un gran valor dentro del plan de crecimiento nacional no sólo por sus prestaciones, sino también por todas las tareas a fin de que en su extracción se disminuya la contaminación ambiental.

Entre los aspectos imprescindibles para el avance de la sociedad se encuentra el renglón alimentario que, en este período, lidió con muchas adversidades provocadas por el bloqueo estadounidense y la compleja situación del país.

En no pocas ocasiones hay dificultades para obtener materias primas y otros recursos para garantizar los alimentos a la población, lo que constituye una prioridad del Gobierno.

Pese a las problemáticas, ese sector en correspondencia con lo definido en el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, trabaja a lo interno para eliminar deficiencias y potenciar las acciones productivas sin generar pérdidas, además de trazar estrategias que fomenten la obtención de divisas con vista a oxigenar el sector.

Tras el paso del huracán Melissa por la región oriental, los centros que pertenecen al ramo y tienen responsabilidad en ese proceso garantizaron la leche en polvo para niños de hasta seis años, compota y otros productos de la canasta familiar.

En un contexto nacional complejo, se evidencia entre las potencialidades la explotación del níquel, un recurso que ha adquirido un gran valor dentro del plan de crecimiento nacional no sólo por sus prestaciones, sino también por todas las tareas a fin de que en su extracción se disminuya la contaminación ambiental.

Uno de los desafíos del 2025 ha sido estimular la esfera azucarera, la cual, desde hace tiempo no muestra los indicadores esperados, las máximas autoridades insisten en el trabajo conjunto de todos los factores involucrados a partir del análisis interno.

En todo el año, el trabajo político-ideológico, la lucha contra actos de corrupción y el apoyo a la Revolución desde las diversas trincheras, ha permitido que la industria cubana, a pesar de las inconvenientes, sea un pilar para el progreso.

Visitas: 1