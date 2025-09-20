La Fiesta de la Cultura Iberoamericana regresará a Holguín en octubre

Compartir en

Con la proximidad de octubre, Holguín se acerca a uno de sus eventos culturales más importantes del año: la 31 edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

Prevista del 24 al 30 de octubre, la festividad que promueve la Casa de Iberoamérica y la Dirección Provincial de Cultura en Holguín, tendrá como tema central Cultura y Desarrollo Sostenible.

En la convocatoria consta que el evento acoge a interesados en turismo cultural, artistas, intelectuales, académicos y emprendedores en general.

Asimismo acentúa que en la tradicional celebración confluirán eventos teóricos, artísticos, comunitarios y socioculturales bajo la máxima de incentivar un desarrollo próspero y sostenible.

La Fiesta incluirá el desarrollo de interesantes espacios como el XX Congreso Iberoamericano de Pensamiento, el Coloquio Iberoamericano de Letras, Muestra Iberoamericana Virtual de Artes Plásticas y Encuentro de Artistas Papeleros, además de la Feria de Artesanía Iberoarte.

Como cada año desde la llamada Ciudad de los Parques se apostará por la multiculturalidad que representa a la cultura Iberoamericana, esa que se fue gestando a partir de 1492 cuando se produjo el encuentro de Ambos Mundos.

