La belleza de convertirse en pioneros

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

El acto provincial de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), momento de infinita belleza que transcurre cada 8 de octubre, tuvo lugar en la escuela primaria Camilo Cienfuegos, del municipio de Lajas. En el centro recibieron el atributo que los marca como miembros de la organización un total de 92 estudiantes, en representación de todos los del territorio.

Varios pequeños expresaron su felicidad por ingresar a las filas de la organización que los acogerá durante los próximos nueve años. En palabras de uno de los pequeños: “Estoy súper contento de ser pionero”.

Presidieron la emotiva ocasión Lázara Suárez Argudín, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Anisley Cordero González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cienfuegos y Yanisleidy Bejerano Torriente, presidenta provincial de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). También estuvieron otros integrantes del PCC, del Gobierno y de las organizaciones de masas de la provincia y el municipio.

La organización pioneril busca desarrollar en nuestro alumnado el interés por el estudio y un sentido de responsabilidad social, así como el amor por la Patria. Además, es su labor que los pioneros conozcan y puedan sentirse orgullosos por los hechos y héroes de la historia de Cuba.

El acto de ingreso a la OPJM marca el inicio de la jornada ideológica Camilo – Che, etapa donde los pioneros preparan y participan en diversas iniciativas para recordar a esos dos grandes héroes de Cuba. Con el lema “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che” los estudiantes mostraron su compromiso con nuestros mártires.

Visitas: 3