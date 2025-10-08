Dirigentes cubanos siguen hoy legado antiimperialista de Che Guevara

El mandatario cubano señaló en la red social X: “En este día de homenaje al #CheGuevara, una advertencia suya regresa con toda la vitalidad que le otorga su vigencia: «No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico así. Nada».

Díaz-Canel contextualizó las palabras del Che en el escenario internacional actual, “Los pueblos de #Gaza, #Venezuela y #Cuba, lo sabemos bien”. Por su parte, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, en la propia red social reveló, “presente hoy más que nunca, nos enseñó a ser «capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo».

“Por esa cualidad que él consideraba la más linda de un revolucionario, está #CubaConPalestina”.

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, igualmente, desde su cartera, ratificó el pensamiento guevariano, “Su antimperialismo, latinoamericanismo y lucha por la justicia social serán defendidos siempre por nuestra #DiplomaciaRevolucionaria”.

Ernesto Che Guevara, médico nacido en Argentina, fue uno de los principales artífices de la gesta revolucionaria en Cuba dirigida por Fidel Castro, donde obtuvo los grados de Comandante y desde la segunda mitad del pasado siglo convertido en referente para el pensamiento comunista y de izquierda mundial; en esta fecha de 1967 cayó en Bolivia, país donde dirigía la lucha guerrillera.