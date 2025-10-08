miércoles, octubre 8, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Dirigentes cubanos siguen hoy legado antiimperialista de Che Guevara

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 48 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó el antiimperialismo de Ernesto Che Guevara, al cumplirse hoy 58 años de la caída en Bolivia del líder guerrillero.

El mandatario cubano señaló en la red social X: “En este día de homenaje al #CheGuevara, una advertencia suya regresa con toda la vitalidad que le otorga su vigencia: «No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico así. Nada».

Díaz-Canel contextualizó las palabras del Che en el escenario internacional actual, “Los pueblos de #Gaza, #Venezuela y #Cuba, lo sabemos bien”. Por su parte, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, en la propia red social reveló, “presente hoy más que nunca, nos enseñó a ser «capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo».

“Por esa cualidad que él consideraba la más linda de un revolucionario, está #CubaConPalestina”.

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, igualmente, desde su cartera, ratificó el pensamiento guevariano, “Su antimperialismo, latinoamericanismo y lucha por la justicia social serán defendidos siempre por nuestra #DiplomaciaRevolucionaria”.

Ernesto Che Guevara, médico nacido en Argentina, fue uno de los principales artífices de la gesta revolucionaria en Cuba dirigida por Fidel Castro, donde obtuvo los grados de Comandante y desde la segunda mitad del pasado siglo convertido en referente para el pensamiento comunista y de izquierda mundial; en esta fecha de 1967 cayó en Bolivia, país donde dirigía la lucha guerrillera.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *