Jóvenes investigadores de la Policía en Cienfuegos resuelven caso de bienes robados

A pesar de su juventud, los primeros tenientes José Carlos Femenías Benavidez y Yaniset Milet Oris ya conocen de sobra lo compleja y dinámica que resulta la actividad de esclarecer el delito.

Integrantes ambos del Área de Investigación de la Estación Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria en Cienfuegos, realizan su labor junto a oficiales de otras especialidades del Ministerio del Interior, en cuya integración y colaboración con el pueblo radica el éxito para la prevención y el enfrentamiento a la actividad delictiva.

Recientemente, ambos jóvenes participaron junto a su jefa, la teniente coronel Caridad del Carmen Liriano Alonso, en uno de los momentos que mayor satisfacción profesional les provoca: la devolución de bienes robados.

El pasado 17 de junio, en un taller de la cooperativa Mártires de Barbados, de la comunidad Rancho Luna, individuos antisociales cometieron un robo con fuerza en el que sustrajeron una computadora, una planta eléctrica y una moto.

Pocas horas después, un registro domiciliario efectuado en San Lázaro permitió la recuperación de los dos primeros bienes, así como la detención de dos individuos vinculados al hecho delictivo.

Mientras continúa la investigación para detener a otros responsables y llegar hasta la moto, ante numerosa concurrencia de trabajadores y vecinos, ambos equipos fueron devueltos a la entidad.

Allí las autoridades policiales recalcaron la necesidad de permanecer alertas ante quienes han dañado la tranquilidad del asentamiento con la comisión de este y otros delitos semejantes. Además, el ingeniero eléctrico Osmany García Gómez, quien detectó el robo en su local de trabajo, resaltó la prontitud de la recuperación de los equipos, el mismo día de ocurrido el hecho.

Semejante a la satisfacción que esta entrega pública dejó en el primer teniente José Carlos, fue la que quedó en su compañera Yaniset, al devolver a Roxana Estévez Mesa varias de las pertenencias que le sustrajeron de su vivienda mientras ella dormía.

La víctima asegura que el delito ocurrió entre las 3 y las 5 y media de la mañana. “Cuando fui a hacer el café me di cuenta de que no estaba mi cafetera pequeña y al mirar bien la meseta me percaté de la falta de otros electrodomésticos y utensilios de cocina.”

Para entrar a su vivienda el implicado – detenido y confeso- escaló una tapia y rompió una ventana en la cocina.

En la misma madrugada de fechorías, penetró a una vivienda vecina a la de Roxana, donde la propietaria no estaba por encontrarse trabajando y le sustrajo un televisor, que también fue recuperado y devuelto.

Sucesos como estos forman parte del día a día de quienes visten un uniforme del Ministerio del Interior y llevan sobre sus hombros la responsabilidad social de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad de nuestro pueblo. Para los jóvenes oficiales José Carlos y Yaniset, vivir la satisfacción de sus resultados constituye motor impulsor para continuar trabajando por ellos.

