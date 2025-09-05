Jóvenes cienfuegueros reivindican el legado del 5 de Septiembre de 1957

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 39 segundos

En un acto cargado de simbolismo y patriotismo, las nuevas generaciones de cienfuegueros reafirmaron este jueves su compromiso con la Patria, durante el homenaje a los héroes del levantamiento armado del 5 de Septiembre de 1957 contra la tiranía batistiana.

La madrugada en Cayo Loco, escenario histórico de la gesta, fue testigo de cómo pioneros, estudiantes de la FEEM y la FEU, militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y combatientes de las FAR evocaron el valor de aquellos marinos y civiles que se alzaron por la liberación de la ciudad.

Presidido por Lázara Suárez Argudín, miembro del buró provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) junto a otras autoridades políticas del territorio, el emotivo momento sirvió también para que varios jóvenes recibieran el carnet que los acredita como nuevos miembros de la organización juvenil.

El acto destacó la continuidad de los ideales revolucionarios y demostró que el honor y el sacrificio de los hombres de septiembre de 1957 permanecen vigentes en el corazón de la juventud de hoy.

Las conmemoraciones prosiguieron en los otrora Ayuntamiento y el Colegio San Lorenzo, actualmente sede del Gobierno Provincial y de la Secundaria Básica 5 de Septiembre, respectivamente.

Visitas: 5