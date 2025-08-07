jueves, agosto 7, 2025
Japón insta a Trump a modificar los aranceles del 15 % que se le han impuesto

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, pidió al Gobierno estadounidense modificar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que el país del sol naciente tendrá que pagar aranceles del 15 % en sus exportaciones a EE.UU.

“Instamos firmemente a la parte estadounidense a que tome la medida inmediata de modificar la orden ejecutiva del presidente que ya ha entrado en vigor”aseveró este jueves Ishiba. El primer ministro también confirmó que no existe una discrepancia por parte de su Gobierno sobre cómo es que se aplicarán los gravámenes.

Además de tener que pagar un 15 %, que afectará principalmente a la industria automotriz japonesa, Tokio tendrá que invertir más de 550.000 millones de dólares en la economía de EE.UU.

El trato fue calificado por Trump como “quizás el acuerdo más grande jamás cerrado” con el país asiático, mientras surgen reportes sobre la intención del primer ministro de renunciar a su cargo este agosto en medio de la guerra comercial con su aliado estadounidense.

  • nereo
    el 7 agosto, 2025 a las 1:09 pm
    Si es un acuerdo, no hay como variarlo

