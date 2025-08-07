India en rebeldía ante Trump: “Pagaremos alto precio, pero no cederemos”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

El primer ministro indio planta cara a Trump y dice estar dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EE.UU.

En lo que se considera sus primeras declaraciones después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 50 % a los productos indios, el primer ministro indio, Narendra Modi, anuncia que no sacrificaría los intereses de los agricultores de su país, incluso si tuviera que pagar un alto precio.

“El interés de los agricultores es nuestra máxima prioridad. La India nunca comprometerá los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores”, afirma Modi este jueves, en un acto en Nueva Delhi.

Siguiendo el mismo tono, ha destacado que “sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo”.

Modi hizo estas declaraciones en medio de una disputa comercial con Estados Unidos, país que impuso un arancel adicional del 25 % sobre las exportaciones indias, por haber apoyado a Rusia, según alega el presidente estadounidense Donald Trump, elevando así el gravamen total a un 50 %.

Las negociaciones comerciales entre India y Estados Unidos fracasaron tras cinco rondas de diálogo, debido a desacuerdos sobre la apertura del sector agrícola y lácteo indio al mercado estadounidense, así como por la presión para que India detuviera la compra de petróleo ruso.

Desde Nueva Delhi, han rechazado duramente la medida. El Ministerio de Asuntos Exteriores indio calificó la decisión de “injusta, injustificada e irracional”.

Asimismo, el Gobierno indio defendió la importación de petróleo ruso, argumentando que se trata de una decisión basada en “factores de mercado” y orientada a garantizar la seguridad energética de sus 1400 millones de habitantes.