IV Jornada de Ciberseguridad en Cienfuegos: fortalecer la protección digital

La Gobernadora provincial de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, anunció la celebración aquí de la IV Jornada de Ciberseguridad, del 20 al 30 de noviembre. La iniciativa, de carácter formativo y comunitario, busca reforzar la prevención y la respuesta ante las amenazas del entorno digital entre la población cienfueguera.

De acuerdo con Rodríguez Armada, la Jornada incluirá la realización de talleres, charlas, publicaciones especiales, campaña en redes sociales, ferias tecnológicas, actividades adaptadas a distintos grupos etarios, así como espacios de intercambio entre especialistas, académicos y decisores, además de concursos para fomentar la participación ciudadana. Entre los organismos y entidades involucradas figuran la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, la Empresa de Telecomunicaciones Etecsa, las entidades bancarias con representación en el territorio, la Unión de Informáticos de Cuba y los Joven Club de Computación y Electrónica.

Esta actividad, añadió la Gobernadora, tiene como objetivos fomentar la cultura de ciberseguridad entre la población cienfueguera, mediante la promoción de prácticas seguras en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; capacitar a diversos sectores mediante talleres especializados sobre identificación de phishing, protección de datos personales y gestión segura de información sensible; fortalecer las capacidades técnicas de especialistas y trabajadores del sector empresarial e institucional en la prevención y respuesta ante las ciberamenazas.

También busca promover la inclusión digital segura; sensibilizar sobre la importancia de la ciberseguridad como pilar para la transformación digital y el desarrollo socioeconómico provincial; crear espacios de intercambio entre especialistas, académicos y decisores para analizar tendencias actuales y futuras en seguridad informática; preparar al territorio para los desafíos de un entorno digital en constante evolución; además de contribuir a la soberanía tecnológica del país mediante la formación de profesionales capacitados y una ciudadanía consciente de los riesgos y oportunidades del ciberespacio.

La Gobernadora señaló la importancia de articular esfuerzos locales para consolidar una estrategia integral que trascienda la duración del evento. De esa manera, la IV Jornada de Ciberseguridad pretende combinar formación técnica, sensibilización pública y coordinación institucional con el fin de elevar la protección digital en Cienfuegos, en un contexto en el que resulta crucial la capacitación y la cooperación entre sectores para enfrentar los retos del ciberespacio.

