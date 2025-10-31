“Israel no logró ninguno de sus objetivos en Gaza, Líbano e Irán”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 58 segundos

Medio estadounidense afirma que Israel carece de superioridad militar sin apoyo de Washington y no ha logrado sus objetivos estratégicos en sus recientes agresiones.

En un informe divulgado en su edición de esta semana, la revista Foreign Affairs ha examinado los acontecimientos geopolíticos en la región de Asia Occidental tras el inicio de la guerra de Gaza, señalando que Israel, a pesar de su superioridad militar en la región —una ventaja que desaparece sin un cheque en blanco firmado por Washington—, no ha podido ganarse la confianza de los países árabes para configurar un orden regional árabe-israelí acorde con los intereses estadounidenses, y no ha logrado sus objetivos estratégicos en sus recientes aventuras militares.

Al respecto, ha indicado que los Estados ribereños del Golfo Pérsico que Israel espera captar su atención se muestran escépticos de que Tel Aviv esté dispuesto o sea capaz de proteger sus intereses fundamentales, y ahora están menos preocupados por enfrentarse a Irán y menos convencidos de que el camino hacia Washington pase por Tel Aviv.

El documento aborda el supuesto impacto de los recientes ataques agresivos de la entidad sionista contra el Líbano y Siria en Irán y en alterar el equilibrio del poder en la zona, y tras sostener que la eliminación del liderazgo de Hezbolá y la destrucción de gran parte de su arsenal de misiles privaron a Irán de uno de sus activos militares vitales, y que la caída del gobierno de Bashar al-Asad privó a Teherán de una vía fácil para reconstruir a su aliado libanés, el informe subraya que a pesar de todo esto, la superioridad militar israelí y la política de apaciguamiento hacia los países árabes no crearán un orden duradero.

En este sentido, aduce que antes de que los ataques israelíes pudieran disminuir el poderío militar de Irán en la región, Arabia Saudí y los Estados ribereños del Golfo Pérsico habían avanzado hacia la reconciliación con Teherán, y que el ataque a Doha y las amenazas de Israel de expulsar a millones de palestinos, solo presentaron a Tel Aviv como una amenaza para los países árabes.

En referencia al fracaso del régimen sionista en alcanzar sus objetivos estratégicos en la zona, el medio subraya que, pese a sus audaces ataques de sorpresa y su clara superioridad aérea, Israel no ha demostrado ser capaz de lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. Al respecto, afirma que HAMAS sigue siendo una fuerza poderosa en Gaza, Hezbolá se niega a desarmarse y que la campaña de ataques de doce días contra Irán no ha logrado poner fin a su programa nuclear ni provocar un levantamiento en ese país, precisando que Israel solo ha podido continuar su guerra en Gaza gracias al suministro de armas por parte de Estados Unidos.

“Sin un cheque en blanco de Estados Unidos, la preeminencia de Israel podría desaparecer mucho más rápido de lo que nadie espera. Israel puede verse a sí mismo como la nueva potencia hegemónica de la región, pero ha disminuido la necesidad y la utilidad de su papel”, ha agregado.