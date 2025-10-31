Celebran aniversario 30 del Sindicato de Turismo en la provincia de Cienfuegos

Compartir en

El Sindicato Provincial de los trabajadores de Hotelería y Turismo celebra 30 años de su creación y el inicio de la Temporada alta del Turismo Internacional en el país.

Para comenzar la jornada realizaron una competencia culinaria y de coctelería, donde participaron jóvenes bartenders y chefs, menores de 25 años, de diferentes destinos turísticos de la provincia.

Para Jorge Alejandro Maceira Díaz, miembro del tribunal calificador de la sección culinaria, con este evento busca darle promoción a la cocina cubana. “Queremos que se ofrezcan más platos cienfuegueros en nuestros establecimientos culinaros, como ocurre en otras provincias del país”.

En la competición no solo participan actores turísticos estatales, también cuenta con una representación de establecimientos privados. En palabras del chef Maceira Díaz, “la gastronomía es toda persona que elabore un alimento y lo ofrezca a la población o al turismo, estamos abogando porque todo el mundo tenga una cultura culinaria”.

La organización nació el 28 de octubre de 1995, en honor a la memoria de Camilo Cienfuegos, Comandante del Pueblo y Héroe de Yaguajay, querido por su sencillez y su humildad.

A las dos de la tarde comenzará en el Club Cienfuegos una feria, donde podrá participar la población, que contará con varias ofertas gastronómicas y recreativas de varias instalaciones turísticas de la Perla del Sur.

Los cienfuegueros tendrán acceso a las opciones de venta en los kioscos, por un precio de entrada de 25 pesos; mientras que en la noche por 100 pesos podrán disfrutar de actuaciones por parte del Grupo Leyenda, la Compañía de Espectáculos “Giros” y un show de animación.

